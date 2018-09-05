أندية الدوري الإنجليزي ترغب في “استثناء” لحمايتها من تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تخشى من إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكسيت” والذي قد يمنعها من التعاقد بحرية مع لاعبين من هذه الدول دون شروط كما كان في السابق.

وتفرض القوانين في بريطانيا عدة إجراءات للتعاقد مع لاعبين أجانب، ومن بينها الحصول على رخصة عمل والتي تقترن بلعبهم عددًا من اللقاءات الدولية برفقة منتخب بلادهم الأول، لكن لاعبي دول الاتحاد الأوروبي لم تكن تطبق عليهم هذه الإجراءات.

وفي حال كانت هذه القوانين مطبَّقة على كل اللاعبين خارج بريطانيا، فالفرنسي نغولو كانتي والجزائري رياض محرز الفائزان بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والإسباني سيسك فابيريغاس وعدة لاعبين لم يكن بإمكانهم التوقيع لفريقهم الأول في بداية مشوارهم في إنجلترا.

وترغب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من حكومة تيريزا ماي أن تمنحهم استثناء في اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي تقضي ببقاء قوانين التعاقد مع لاعبين فوق 18 سنة من الدول نفسها دون تغيير.

كما ترغب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في رفع القيود من طرف الحكومة البريطانية لمساعدتها في جلب مواهب شابة من أوروبا وأمريكا الجنوبية وباقي دول العالم.

وتخشى الأندية أن يشكل الخروج النهائي من الاتحاد الأوروبي ضربة قوية لقدرتها التنافسية قاريًا ويضعفها بالمقارنة ببقية الأندية الكبرى في أوروبا.

وقال مصدر من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للصحيفة البريطانية :” سنواصل العمل برفقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وبضع هيئات ووزارات للتشاور في هذا الأمر.”