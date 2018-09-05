البداية المثالية لتشيلسي في الدوري الإنجليزي تساعد الحارس كيبا على التأقلم

قال كيبا أريزابالاغا، حارس تشيلسي الجديد، إن البداية المثالية لناديه في الدوري الإنجليزي الممتاز ساعدته على التأقلم سريعًا في ستامفورد بريدج، بعد انتقاله في صفقة قياسية لحارس مرمى.

وتعاقد تشيلسي مع أريزابالاغا من أتليتيك بيلباو مقابل 80 مليون يورو (92.77 مليون دولار) الشهر الماضي وحافظ الحارس الإسباني على نظافة شباكه في مباراتين ضمن أول أربع جولات انتهت كلها بفوز النادي اللندني في بداية الموسم.

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية عن أريزابالاغا قوله: “أتأقلم مع الحياة الجديدة والمدينة الجديدة والفريق الجديد لكن الأمور تسير بشكل إيجابي، لأنه عندما تكون الأمور جيدة في الملعب تصبح كل الأمور أسهل”.

وقال أريزابالاغا، الذي انضم لتشكيلة إسبانيا لمواجهة كرواتيا وإنجلترا في بطولة دوري الأمم، إنه يشعر أنه اتخذ الخطوة الصحيحة بالانتقال إلى لندن كبديل للحارس تيبو كورتوا المنضم إلى ريال مدريد.

وأضاف الحارس الشاب: “أنا سعيد بهذه الخطوة. أريد الاستمتاع بالأمر. أشعر أنه تم تقديري. في السنوات الأخيرة تألق الكثير من الإسبان هنا لذا تبدو الأمور جيدة بالنسبة للاعبين الجدد”.