هندرسون قائد نادي ليفربول: غوميز يستطيع أن يخوض مسيرة رائعة مع ناديه وبلاده

قال جوردان هندرسون، قائد ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، إن زميله المدافع جو غوميز يملك الموهبة اللازمة لخوض مسيرة رائعة سواء على مستوى ناديه أو منتخب بلاده.

وشارك غوميز في مباريات ليفربول الأربع هذا الموسم، وانضم لتشكيلة إنجلترا قبل اللعب مع إسبانيا في بطولة دوري الأمم، يوم السبت، ثم مع سويسرا وديًا يوم الثلاثاء.

وقال هندرسون لوسائل إعلام بريطانية: “أنا متحمس من أجله لأني أعرف إمكانياته، وأنه يملك العقلية المناسبة أيضًا.

“إنه ناضج جدًا في هذا العمر. يتحلى بتواضع كبير ويستطيع الوصول إلى المستوى الذي ينشده”.

وأكد هندرسون أن غوميز، الذي ابتلي ببضع إصابات منذ بدء مسيرته مع الفريق الأول في 2015، سيتعلم الكثير من المدرب يورغن كلوب.

وأضاف لاعب الوسط: “أنه لا يزال صغيرًا، وأنه يواصل التطوّر ويواصل التعلّم، ولا يوجد مكان أفضل من ليفربول لذلك الأمر، مع وجود اللاعبين قربَه وكذلك المدرب”.