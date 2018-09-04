رد ستار يتعهد بحماية شاكيري لاعب نادي ليفربول من الغضب الجماهيري في صربيا

تعهد رد ستار بلغراد الصربي بحماية السويسري شيردان شاكيري من “مواقف غير مرغوب فيها” من قِبل الجماهير عندما يحل مع فريقه ليفربول لمواجهة الفريق في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ورغم ذلك يعتقد زفيزدان تيرزيتش مدير عام النادي الصربي أن السويسري الدولي، المولود في يوغوسلافيا السابقة لأبوين من ألبان كوسوفو ، سيخضع “لضغوط نفسية رهيبة” خلال هذه الزيارة.

وأثار شاكيري جدلًا خلال نهائيات كأس العالم عندما احتفل بهدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من مواجهة صربيا في المونديال عبر الإشارة “بالنسر الألباني”.

وتعرض جناح ليفربول الجديد لغرامة هو وزميلاه غرانيت تشاكا، وستيفن ليختشتاينر، لسلوكهم غير الرياضي عندما احتفلوا بهذه الطريقة التي تشير إلى علم ألبانيا.

وقال تيرزيتش لصحيفة “كويردير” في بلغراد:”أنا شخصيًا لا أستطيع أن أتخيل أن لاعبًا ألبانيًا سيواجه ريد ستار، وهو نادٍ صربي ، وكان بارتيزان (بلغراد) من يوغسلافيا أعتقد أن شاكيري سيخضع لضغوط نفسية لا تصدق لأنه يدرك أين سيلعب، وهو يعلم أن رد ستار هو رمز لصربيا،

وأضاف:”بطبيعة الحال، نحن نتعامل مع منافسينا على قدم المساواة ، كفريق لكرة القدم، ولا يتعيّن علينا التعامل مع الماضي والتاريخ، ويجب على رد ستار أن يفعل كل شيء لجعل شاكيري يشعر أنه جاء للعب كرة القدم فقط، ومن واجبنا أن نحميه في حالة وجود أي مشاكل، ودعونا نكون مضيفين جيدين”.

وولد شاكيري في مدينة جغيلان اليوغسلافية السابقة، وهي الآن جزء من كوسوفو، حيث انتهت حرب صربية ضد السكان الألبان بتدخل عسكري من الناتو في العام 1999.

وأعلنت كوسوفو التي ينتمي معظم سكانها من أصل ألباني استقلالها العام 2008 لكن صربيا رفضت الاعتراف بها كدولة، ما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين.

وسيلعب ليفربول وصيف بطل النسخة الأخيرة مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا ونابولي الإيطالي في مجموعة واحدة.

وينافس الثلاثي في المجموعة الثالثة إلى جوار رد ستار بلغراد بطل كأس أوروبا 1991، لكنه يظهر في دور المجموعات لدوري الأبطال لأول مرة.