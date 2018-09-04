موراتا: كل شيء كان كارثيًا في الموسم الماضي

قال ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، إن مستواه كان كارثيًا في الموسم الماضي، مضيفًا أنه فكر في الابتعاد عن إنجلترا بعد فشله في دخول تشكيلة إسبانيا في كأس العالم.

وشارك موراتا أساسيًا في 24 مباراة بالدوري فقط مع تشيلسي الموسم الماضي، بعد انتقاله من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 58 مليون جنيه إسترليني (74 مليون دولار) وسجل 11 هدفًا مع فريقه الذي احتل المركز الخامس، ليفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال موراتا في مؤتمر صحفي من مقر تدريبات منتخب إسبانيا بمدريد: “لم أكن سعيدًا في الموسم الماضي؛ لأن كل شيء كان كارثيًا. كنت أتوجه إلى الملعب ولا أعرف حتى أين أنا”.

وأوضح موراتا أنه واجه صعوبة في التعامل مع الإحباط، بعد استبعاده من تشكيلة إسبانيا في كأس العالم.

وأضاف: “كنت محطمًا تمامًا، ولم أكن أتصور كيفية قضاء الصيف دون أن أشارك في كأس العالم. كانت لحظة قاسية للغاية بالنسبة لي، بل كانت أسوأ لحظات مسيرتي الكروية.

وتابع: “كانت فترة صعبة لأنني اعتقدت أنني سأذهب (إلى روسيا). فكرت بالطبع في العودة للعب مرة أخرى في إسبانيا أو في إيطاليا. غادرت (ريال مدريد) لأتمكن من الذهاب إلى كأس العالم لكنني لم أذهب”.

وعاد المهاجم الإسباني، الذي لعب أيضًا في صفوف يوفنتوس الإيطالي، إلى تشكيلة منتخب بلاده استعدادًا لمواجهة إنجلترا وكرواتيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية الجديدة، وبدا متحمسًا للعودة.

وأضاف: “أشعر بأنني انضم لتشكيلة إسبانيا لأول مرة. وصلت للمعسكر قبل الموعد بساعة ونصف الساعة”.