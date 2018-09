ليفربول يكشف تطورات إصابة آدم لالانا

كشف نادي ليفربول حجم الإصابة التي تعرض لها آدم لالانا مهاجم الفريق، والتي تعرض لها مع المنتخب الإنجليزي الذي يستعد لمواجهتي إسبانيا وسويسرا، في دوري الأمم الأوروبية.

وأصدر ليفربول بيانًا قال فيه، إن لالانا أصيب بإجهاد في عضلة الفخذ أثناء التدريب مع المنتخب الإنجليزي، وترك المعسكر وعاد إلى مقر النادي.

وأشار ليفربول في بيانه، إلى أن لالانا يحتاج إلى مزيد من التقييم والفحوصات الطبية.

Lallana returned to Liverpool after sustaining an injury in training.https://t.co/QBl3XoCFmD

— Liverpool FC (@LFC) ٤ سبتمبر ٢٠١٨