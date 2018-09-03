The Best.. محمد صلاح ينافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا عن المرشحين النهائيين لجوائز The Best لعام 2018.

وأقيم الحفل، اليوم الاثنين، في العاصمة الإنجليزية لندن، وبالتحديد مسرح “لندن بالاديوم”.

وتم الإعلان عن المرشحين لجائزة “ذا بيست” لأفضل حارس فى العالم لعام 2018.

المرشحون لجائزة ???? #TheBest من FIFA لأفضل حارس مرمى:

– تيبو كورتوا ????????

– هوجو لوريس ????????

– كاسبر شمايكل ????????#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/OanPOVsXyS — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 3, 2018

ضمت القائمة كلاً من: كورتوا حارس منتخب بلجيكا ونادي ريال مدريد الإسباني، وهوغو لوريس حارس منتخب فرنسا ونادي توتنهام الإنجليزي، وكاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الدنمارك.

المرشحون النهائيون لجائزة ???? #TheBest من FIFA لأفضل مدرب رجال:

– زلاتكو داليتش ????????

– ديدييه ديشامب ????????

– زين الدين زيدان ???????? #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/BJTo47MVgV — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 3, 2018

كما تم الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2018، والتي جاءت بين كل من زلاتكو داليتش، مدرب كرواتيا، وديديه ديشان، مدرب فرنسا، وزين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق.

كما تم الإعلان عن المرشحين لجائزة بوشكاش أفضل هدف والتي شهدت تواجد اسم المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ترشيح صلاح جاء بهدف قد يبدو مفاجئًا للبعض، هدفه ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

المرشحون لجائزة بوشكاش من FIFA لأفضل هدف ⚽️:

⚽️ بايل

⚽️ تشيريشيف

⚽️ كريستودولوبولوس

⚽️ رونالدو

⚽️ دي أراسكسيتا

⚽️ ماكجري

⚽️ ميسي

⚽️ بافارد

⚽️ كواريزما

⚽️ صلاح @MoSalah#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/2c6rNcw2jr — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 3, 2018

وينافس هدف صلاح 9 أهداف أخرى على الجائزة، أهمها هدف نجم روسيا دينيس تشيريتشيف ضد كرواتيا في كأس العالم، هدف أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي ضد نيجيريا، وظهير فرنسا بنيامين بافار ضد الأرجنتين، ونجم ريال مدريد جاريث بيل ضد ليفربول، وهدف كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد ضد يوفنتوس، وهدف ريكاردو كواريزما ضد إيران.

ويتم تحديد الفائز بجائزة بوشكاش عن طريق تصويت الجمهور.

وتضم جوائز “فيفا” للأفضل فى 2018، 7 جوائز، وهي: أفضل لاعب فى العالم “ذا بيست”، وأفضل لاعبة، أفضل مدرب في العالم لفئة الرجال، وأفضل مدرب لفئة السيدات، جائزة أفضل حارس مرمى، جائزة أفضل هدف فى العام “جائزة بوشكاش”، وجائزة أفضل جمهور.

وضمت قائمة أفضل لاعب فى العالم 10 لاعبين، التي تم تقليصها إلى 3 فقط، المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، والكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، الفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، المدافع الفرنسي ولاعب ريال مدريد، رافائيل فاران، البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، والإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام.

فيما ضمت جائزة أفضل مدرب للرجال 11 مدربًا، هم: الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، والإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي، الروسي ستانيسلاف تشيرشيسوف، مدرب منتخب روسيا، الكرواتي زالاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، الفرنسي ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، الإسباني بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا، الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الإنجليزي غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة.