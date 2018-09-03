ماني نجم نادي ليفربول يتوج بجائزة لاعب الشهر من رابطة المحترفين الإنجليزية

نال السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول، جائزة شهر أغسطس كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق ماني على بينجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي، وسيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي، ولوكاس مورا لاعب توتنهام، ونيل إيثريدغ حارس مرمى كارديف سيتي، وروبيرتو بيريرا لاعب واتفورد.

الجناح السنغالي صاحب الـ26 عامًا، سجّل 4 أهداف في 4 مباريات خاضها مع فريقه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، منها 3 في شهر أغسطس الذي حصد عنه الجائزة.

ويتواجد ماني -حاليًا- في معسكر منتخب السنغال، استعدادًا لخوض مباراة مدغشقر يوم الـ 9 من سبتمبر، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.