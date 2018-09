ماني نجم نادي ليفربول يتوج بجائزة لاعب الشهر من رابطة المحترفين الإنجليزية

نال السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول، جائزة شهر أغسطس كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وتفوق ماني على بينجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي، وسيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي، ولوكاس مورا لاعب توتنهام، ونيل إيثريدغ حارس مرمى كارديف سيتي، وروبيرتو بيريرا لاعب واتفورد.

