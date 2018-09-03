لوكاكو: مانشستر يونايتد يجب أن يتحلى بعقلية الانتصارات

قال روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، بعدما سجل هدفي الفوز 2-صفر على بيرنلي، إنه يجب على فريقه أن يتحلى بعقلية الانتصارات بشكل أكبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف لوكاكو لموقع النادي على الإنترنت، أمس الأحد: “لدينا العقلية لكننا نحتاج إلى إظهارها بشكل أكبر قليلًا. هذا ما يريده المدرب وهذا ما نحتاج إلى فعله”.

وتابع: “كان يجب تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الأول والمزيد في الشوط الثاني لكن.. نحن لعبنا بشكل أفضل مما لعبنا الموسم الماضي، وهناك تحسُّن كبير في مستوانا”.

وأكد مهاجم بلجيكا أن يونايتد سيتحسن كثيرًا بعدما تعرض لخسارتين متتاليتين في الدوري أمام برايتون آند هوف ألبيون، وتوتنهام هوتسبير.

وقال لوكاكو: “سيرى الناس كيف سنظهر بشكل مختلف”.

وسيلعب يونايتد في الجولة المقبلة في ضيافة واتفورد في الـ15 من سبتمبر/ أيلول.