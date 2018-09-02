مورينيو يساند “عدوه” وودوارد ضد هجوم جماهير مانشستر يونايتد

دافع جوزيه مورينيو عن إد وودوارد بعد أن كان وراء فوز مانشستر يونايتد على بيرنلي لينهي رسميًا الخلاف بين الرجلين الكبيرين في مانشستر يونايتد بعدما تصاعدت الأمور بينهما على خلفية تواضع فترة الانتقالات الصيفية في النادي الإنجليزي.

واتهم المدير الفني البرتغالي وودوارد بأنه كان وراء ضعف نشاط يونايتد في سوق الانتقالات ما دفع بعض جماهير يونايتد لإطلاق طائرة قبل المباراة تصف وودوارد نائب الرئيس التنفيذي للنادي بأنه “متخصص في الفشل”

وأصر مورينيو بعد الفوز على ملعب بيرنلي على أن وودوارد كان الفائز الأكبر بهذا الانتصار، موضحًا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة “خلال المباراة لم أشاهد ما حدث في السماء لكن اليوم فاز وودوارد ، فاز 2-صفر”.

وسجل روميلو لوكاكو هدفين ليعيد مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات عقب هزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن المباراة لم تكن بأكملها أنباء جيدة للمدرب مورينيو، الذي تلقى دعمًا من جماهير يونايتد في الملعب، إذ تلقى البديل ماركوس راشفورد بطاقة حمراء في الدقيقة 71 بسبب احتكاك بدون كرة مع فيل بيردسلي لاعب بيرنلي.

وافتتح لوكاكو التسجيل في الدقيقة 27 بضربة رأس بسيطة عند الزاوية البعيدة بعد تمريرة عرضية من اليكسيس سانشيز وضاعف النتيجة من مدى قريب قبل نهاية الشوط الأول.

وأهدر الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط يونايتد ركلة جزاء في الدقيقة 69 أنقذها جو هارت حارس بيرنلي لكن رغم النقص العددي نجح فريق مورينيو في الصمود بدون متاعب ليحقق انتصاره الثاني هذا الموسم.