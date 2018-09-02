ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الرابعة (صورة)

استعاد مانشستر يونايتد توازنه في الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب 3/0 على منافسه بيرنلي اليوم الأحد، في الجولة الرابعة من المسابقة.

ونجح لاعبو مانشستر يونايتد في تخفيف الضغوط عن أنفسهم ومدربهم بالفوز على بيرنلي، وجاء فوز مانشستر يونايتد بتوقيع المهاجم البلجيكي روكيلو لوكاكو.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 6 نقاط في المركز العاشر، مقابل نقطة وحيدة لبيرنلي في المركز التاسع عشر.

ولحساب الجولة نفسها خسر توتنهام أمام واتفورد 1/2.

ورفع واتفورد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول مع ليفربول وتشيلسي، مقابل 9 نقاط لتوتنهام في المركز الخامس.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن تشيلسي وواتفرود صاحبي المركز الثاني والثالث بنفس الرصيد.

وفيما يلي الترتيب كاملًا: