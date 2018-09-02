جماهير مانشستر يونايتد تستعين بطائرة لمهاجمة المدير التنفيذي للنادي (فيديو)

هاجمت جماهير مانشستر يونايتد، المدير التنفيذي للنادي إد وودوارد، بسبب عدم إبرام الصفقات التي طلبها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقامت جماهير مانشستر يونايتد بالاستعانة بطائرة لرفع لافتة تهاجم خلالها إد وودوارد المدير التنفيذي للنادي مكتوب عليها “وودوارد متخصص في الفشل”.

وكتبت جماهير مانشستر هذه اللافتة لإخفاق وودوارد في إبرام الصفقات المطلوبة لدعم الفريق وذلك قبل مواجهة بيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على فريق بيرنلي وفي جعبته ثلاث نقاط فقط، بعد أن خسر مباراتين وفاز مرة في أول 3 مباريات بالبطولة.