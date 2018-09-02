مورينيو يفسر أسباب غياب ألكسيس سانشيز عن مباراة تشيلي وكوريا الجنوبية

كذَّب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، الإشاعات التي تحدثت، أن الفريق الإنجليزي وراء عدم لعب المهاجم ألكسيس سانشيز مع منتخب بلاده تشيلي ضد كوريا الجنوبية الودية، لكنه في الوقت نفسه ساند اللاعب في قراره.

وقرر المهاجم التشيلي عدم اللعب مع منتخب بلاده في أسبوع الفيفا، لكونه عائدًا من إصابة ويسعى لاستغلال الفرصة لاستعادة مستواه لمساعدة فريقه مانشستر يونايتد لتجاوز البداية المتعثرة.

وقال مورينيو: “لن يذهب للعب مع منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية واليابان، إنه خبر رائع سيكون علينا بعد العطلة مواجهة واتفورد ثم بداية دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد: “إنها قضية شخصية بينه وبين المدرب الوطني، لا أتدخل نهائيًا ولم أطلب نهائيًا من لاعبي فريقي عدم الذهاب لمنتخبات بلدانهم، هو يعتقد أن أسبوعين من الراحة سيكونان مفيدين له”.

وأكد مورينيو أن سانشيز متاح لمواجهة بيرنلي، لكنه يحتاج لفترة راحة، موضحًا: “هو متاح لمواجهة بيرنلي لكنه يحتاج لأسبوعين من الراحة”.

وأعتبر مورينيو أن اللقاءين ودّيّان وأن القرار كان في مصلحة اللاعب وفي مصلحة مانشستر يونايتد أيضًا.

وأكد المدرب البرتغالي أن سانشيز تدرَّب قبل لقاء توتنهام وشارك في نهاية اللقاء، وينتظر منه أكثر خلال لقاء بيرنلي، وقال: “استعَد جيدًا قبل بداية الموسم ولكنه تعرَّض لإصابة وعاد قبل لقاء توتنهام وشارك حين كنا متأخرين 2-0، سنرى حاليًا أعتقد أنه سيتطور”.

ويحتاج مورينيو للفوز على بيرنلي في لقاء الجولة الرابعة من “الإنجليزي الممتاز” لاستعادة الثقة بعد هزيمتين متتاليتين وللبقاء قريبًا من الفرق الكبرى.