تشيلسي يسقط بورنموث بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق فريق تشيلسي فوزًا مهمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ضيفه بورنموث 2-0 مساء السبت على ملعب “ستامفورد بريدج”، في الجولة الرابعة.

وسجّل بيدرو رودريغيز (72) وإيدن هازارد (85)، هدفي المباراة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات في المركز الثاني، بفارق الأهداف وراء المتصدّر ليفربول، في حين تجمّد رصيد بورنموث عند النقطة السابعة.

الدوري الانجليزي | تشيلسي 1 × 0 بورنموث | هدف اول تشيلسي بيدرو HD @if24hd pic.twitter.com/tDXIyp1yXb — S (@AAEE0808) September 1, 2018

وجاء الهدف الأول لتشيلسي بأقدام بيدرو رودريغيز الذي تبادل الكرة مع جيرو قبل أن يسدّد كرة من حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس بيغوفيتش في الدقيقة 72، ودخل روبن لوفتوس تشيك مكان ماتيو كوفاسيتش في تشكيلة تشيلسي.

الدوري الانجليزي | تشيلسي 2 × 0 بورنموث | هدف الثاني تشيلسي هازارد HD @if24hd pic.twitter.com/j1HoRAEl7J — S (@AAEE0808) September 1, 2018

وجاء الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 85، بعد تبادل ناجح للكرة بين هازارد وألونسو، سدّد على إثره الأول الكرة زاحفة في الشباك من مسافة قريبة.