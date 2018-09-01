تشيلسي يسقط بورنموث بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تشيلسي يسقط بورنموث بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

حقق فريق تشيلسي فوزًا مهمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ضيفه بورنموث 2-0 مساء السبت على ملعب “ستامفورد بريدج”، في الجولة الرابعة.

وسجّل بيدرو رودريغيز (72) وإيدن هازارد (85)، هدفي المباراة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات في المركز الثاني، بفارق الأهداف وراء المتصدّر ليفربول، في حين تجمّد رصيد بورنموث عند النقطة السابعة.

وجاء الهدف الأول لتشيلسي بأقدام بيدرو رودريغيز الذي تبادل الكرة مع جيرو قبل أن يسدّد كرة من حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس بيغوفيتش في الدقيقة 72، ودخل روبن لوفتوس تشيك مكان ماتيو كوفاسيتش في تشكيلة تشيلسي.

وجاء الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 85، بعد تبادل ناجح للكرة بين هازارد وألونسو، سدّد على إثره الأول الكرة زاحفة في الشباك من مسافة قريبة.

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