أهداف مباراة تشيلسي وبورنموث.. رودريغيز وهازارد يضعان البلوز في المقدمة (فيديو)

أهداف مباراة تشيلسي وبورنموث.. رودريغيز وهازارد يضعان البلوز في المقدمة (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

سجل بيدرو رودريغيز الهدف الأول لفريق تشيلسي في شباك بورنموث، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 72 من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 85 يضيف هازارد الهدف الثاني للبلوز.

ويملك تشيلسي في رصيده 9 نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى للدوري الإنجليزي، بالفوز على هدرسفيلد تاون، آرسنال، ونيوكاسل يونايتد، بينما حصد بورنموث 7 نقاط.

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