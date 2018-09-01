أهداف مباراة تشيلسي وبورنموث.. رودريغيز وهازارد يضعان البلوز في المقدمة (فيديو)

سجل بيدرو رودريغيز الهدف الأول لفريق تشيلسي في شباك بورنموث، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 72 من الشوط الثاني.

الدوري الانجليزي | تشيلسي 1 × 0 بورنموث | هدف اول تشيلسي بيدرو HD @if24hd pic.twitter.com/tDXIyp1yXb — S (@AAEE0808) September 1, 2018

وفي الدقيقة 85 يضيف هازارد الهدف الثاني للبلوز.

الدوري الانجليزي | تشيلسي 2 × 0 بورنموث | هدف الثاني تشيلسي هازارد HD @if24hd pic.twitter.com/j1HoRAEl7J — S (@AAEE0808) September 1, 2018

ويملك تشيلسي في رصيده 9 نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى للدوري الإنجليزي، بالفوز على هدرسفيلد تاون، آرسنال، ونيوكاسل يونايتد، بينما حصد بورنموث 7 نقاط.