أهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي.. ساديو ماني وروبرتو فيرمينو يسجلان للريدز (فيديو)

سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني الهدف الأول في مباراة ناديه ليفربول في مواجهة ليستر سيتي على ملعب ووكرز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف ماني في الدقيقة العاشرة من المباراة بمساعدة زميله آندي روبرتسون الذي توغل على الجهة اليسرى، ثم مرر إلى ماني الذي أودع الكرة الشباك بطريقة رائعة.

وسجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف القاني لليفرول في الدقيقة 45 بضرة رأس، مستغلًا كرة ركنية من جيمس ميلنر

ويسعى ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، التي يتقاسمها مع تشيلسي وتوتنهام وواتفورد.

وهذه سلسلة مباريات نارية سيلعبها ليفربول في فترة قصيرة، إذ يلتقي ليستر سيتي اليوم، ثم يحل ضيفًا على توتنهام في الدوري المحلي، ثم يستضيف باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ثم يستضيف ساوثهامبتون في الدوري.