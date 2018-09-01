نادي تشيلسي يتخلص من شقيق إيدين هازارد

تخلص تشيلسي من كيليان هازارد الشقيق الأصغر للنجم إيدين هازارد بإعارته إلى سيركل بروغ البلجيكي إلى نهاية الموسم الحالي.

وانتقل كيليان البالغ من العمر 23 عامًا إلى الفريق البلجيكي حتى نهاية الموسم الحالي لمواصلة تطويره وذلك خلال اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية.

وانضم اللاعب الشاب إلى تشيلسي إلى جوار شقيقه الأكبر قبل عام من فريق أفغست المجري ورغم ذلك لم يشارك المهاجم الشاب مع الفريق الأول للنادي اللندني لذلك تمت إعارته.

وضع كيليان اسمه في فرق وايت ستار بروكسل بالدرجة الثانية بالدوري البلجيكي قبل 5 أعوام وسار على خطى شقيقه الأكبر ثورغان عندما انضم إلى نادي زولت فاريغيم البلجيكي العام 2014، حيث قضى موسمًا هناك قبل انتقاله إلى المجر.

ورحب مدير الرياضة في سيركل بروغ بانضمام كيليان قائلًا عبر حساب النادي على “تويتر”: “نرحب بكيليان بشكل حار في صفوف سيركل بروج، إنه مهاجم يملك مواصفات رائعة ومقتنعون بإمكانياته ونثق في أن سيركل بروغ أفضل مكان لمواصلة مسيرته وبلوغ أعلى المستويات”.

وكان هازارد الشقيق الأكبر لثورغان وكيليان على وشك الرحيل من تشيلسي لكن المدير الفني الإيطالي الجديد ماوريسيو ساري أقنعه بالبقاء في النادي اللندني.