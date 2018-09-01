مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي.. هل يوقف الثعالب مسلسل انتصارات الريدز؟

يخوض فريق ليفربول اختبارًا صعبًا حين يحل ضيفًا، اليوم السبت، على منافسه ليستر سيتي في افتتاح مثير للجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي.

وحصد ليفربول 3 انتصارات متتالية وضعته على قمة البريمييرليغ مع توتنهام هوتسبرز بينما حصد ليستر سيتي 6 نقاط من 3 مباريات بانتصارين وهزيمة.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة ليستر ضد ليفربول، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب “ووكرز” معقل ليستر سيتي، الساعة 15:30 بتوقيت الإمارات، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة عبر قناة “بي إن سبورت 2” بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ المواجهات

أقيمت 96 مباراة بين الفريقين، فاز فريق ليفربول 40 مرة مقابل 34 انتصارًا لصالح ليستر سيتي و22 تعادلًا.. وسجل الريدز 162 هدفًا وأحرز الثعالب 131 هدفًا.

وكانت آخر زيارة من ليفربول لملعب ليستر قد انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2/1 وهي نتيجة آخر لقاء أيضًا بين الفريقين ولكن على ملعب “آنفيلد” معقل ليفربول.

وفاز ليفربول 12 مرة في زيارته لملعب ليستر سيتي، وخسر 23 مرة وفرض التعادل كلمته في 12 مباراة.

أسلحة كلوب.. وأزمات صلاح

يعتمد المدرب الألماني يورغن كلوب على طريقة 4-3-3 التي تمنحه طوفانًا هجوميًا مراهنًا على مثلث الرعب في الخط الأمامي والذي يضم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرت فيرمينو.

ويسعى صلاح للخروج من أزماته مع اتحاد الكرة بخصوص بعض الأمور التنظيمية في معسكرات منتخب مصر بجانب خسارته لقب أفضل لاعب في أوروبا لصالح الكرواتي لوكا مودريتش.

ويراهن ليفربول أيضًا على تطور خط الوسط بانضمام الغيني نابي كيتا بجوار الهولندي جورجينهو فاينالدوم والإنجليزي المخضرم جيمس ميلنر مع الرباعي الدفاعي الذي يضم الهولندي فان ديك وجوزيف غوميز وأوكسليد أرنولد وأندري روبرتسون مع الحارس المتألق البرازيلي أليسون باكير.

وأكد المحلل المصري هيثم فاروق لشبكة “إرم نيوز” أن المباراة ستكون في غاية الأهمية خاصة أن ليفربول لم تهتز شباكه على مدار 3 مباريات كما أنه يملك هجومًا قويًا.

وأضاف: “ليستر فريق قوي ولديه نجوم مخضرمين خاصة المدافع الدولي المميز هاري ماغواير والحارس الموهوب كاسبر شمايكل”.

ثعالب ليستر.. وأفكار بويل

يقود ليستر سيتي المدرب الفرنسي المخضرم كلود بويل الذي يعتمد على أسلوب دفاعي محكم بجانب الرهان على بعض الأوراق الهجومية خاصة جيمي فاردي.

ويلعب بويل بطريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس كاسبر شمايكل وأمامه المدافع المميز هاري ماغواير وويس مورغان ودانيل أمارتي وبن شيلوول في الخط الخلفي بجانب ثنائي الارتكاز نامبليس ميندي ووينفرد نديدي وجيمس ماديسون مع الجناحين السريعين الجزائري رشيد غزال والنفاثة ديميراي غاراي وأمامهم المهاجم السريع النيجيري كيليتشي إيهانتشو في غياب جيمي فاردي للإيقاف.