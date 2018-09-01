موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل نادي ليفربول ضيفًا على ليستر سيتي على ملعب ووكرز، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019.

وتقام مباراة ليفربول وليستر سيتي، اليوم السبت، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة، 15:30 بتوقيت الإمارات.

وتبث المباراة على قناةbeIN SPORTS HD 2، ويتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي التعليق عليها.

ويسعى ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، التي يتقاسمها مع تشيلسي وتوتنهام وواتفورد.

وهذه سلسلة مباريات نارية سيلعبها ليفربول في فترة قصيرة، إذ يلتقي ليستر سيتي اليوم، ثم يحل ضيفًا على توتنهام في الدوري المحلي، ثم يستضيف باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ثم يستضيف ساوثهامبتون في الدوري.

وبعد ذلك يلتقي ليفربول منافسه تشيلسي في مباراتين الأولى في كأس الرابطة الإنجليزية، ثم في الدوري الإنجليزي، وبعدها يحل ضيفًا على نابولي قاريًا، ثم يستضيف مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.