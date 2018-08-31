لماذا دفع برشلونة خمسة ملايين يورو إلى ليفربول؟

اضطر برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لمنح ليفربول أول دفعة إضافية من قيمة انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو من النادي الإنجليزي للكتالوني في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتبلغ قيمة الصفقة 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو أخرى إضافية تتوقف على شروط معينة تحقق أول شرط منها والمتعلق بخوض 25 مباراة رسمية مع برشلونة وحينها يدفع النادي الإسباني خمسة ملايين يورو إضافية لليفربول.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية المقربة من برشلونة أن المباراة الخامسة والعشرون لكوتينيو مع برشلونة كانت أمام ريال بلد الوليد الأسبوع الماضي.

وخاض

ولعب كوتينيو 22 مباراة رسمية مع برشلونة الموسم الماضي وثلاث مباريات حتى الان هذا الموسم علما بأنه لا يوجد عدد محدد من دقائق اللعب حتى يكمل 25 مباراة رسمية.

وتوزعت المباريات الـ25 للاعب الوسط البرازيلي الدولي مع برشلونة بين 20 مباراة في الدوري الإسباني وأربع في كأس ملك إسبانيا وواحدة في كأس السوبر المحلي ضد اشبيلية في بداية الموسم الحالي.

ويتبقى 35 مليون مليون يورو سيدفعها برشلونة لليفربول في حال خوض كوتينيو مئة مباراة رسمية حينها سيدفع النادي 20 مليون فضلا عن عشرة ملايين أخرى إذا تأهل الفريق لدوري الأبطال بين موسمي 2017/18 و2022/23، وخمسة ملايين في حال الفوز بالبطولة خلال هذه الفترة ذاتها.