أوناي إيمري يُثير الضحك قبل مواجهة كارديف بسبب أحد الصحفيين (فيديو)

أثار الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال الإنجليزي، ضحك الصحفيين خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة كارديف سيتي على أرض الفريق الويلزي، يوم الأحد المقبل، عندما رد على هاتفه المحمول خلال المؤتمر.

وكان المدير الفني السابق لإشبيلية وباريس سان جيرمان يجري مؤتمرًا صحفيًا، وخلاله تلقى اتصالًا هاتفيًا واستأذن الحضور للرد، نظرًا لأن صوت الهاتف بدأ في إزعاج البعض.

وبدا إيمري في حيرة لمدة دقيقة ويرفض الرد، قائلًا لأحد الصحفيين: “هل هذا الاتصال لك. فأنا لا أعرف من هو”، لكن صاح أحد منهم في الخلف مازحًا: “إنه (مسعود) أوزيل. هل سيلعب”، ليرد المدرب قائلًا “سأجيبه”.

وكشف المدرب الذي قاد إشبيلية الإسباني إلى بطولة الدوري الأوروبي عن أن المتصل هو جون سبنس.. هل ممكن أن يكون مهاجم تشيلسي واسكتلندا السابق؟ قبل أن يستأذن الحضور للرد ليوافقوا وسط ضحكات بصوت عالٍ.

وقال المدرب البالغ عمره 46 عامًا: “صباح الخير ، مساء الخير. مرحبًا ، أنا أوناي إيمري. كيف حالك؟. نحن نعمل”.



وجلب هذا الموقف الضاحك بعض السعادة للحضور ولإيمري نفسه، بعد بداية صعبة لآرسنال شهدت خسارته في مباراتين قبل الفوز في الثالثة.

وخسر المدفعجية أول مباراتين أمام مانشستر سيتي ثم تشيلسي، قبل أن ينتزع فوزًا معنويًا على وست هام يونايتد.