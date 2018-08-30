سام آلاردايس ينتقد الاتحاد الإنجليزي بعد تقرير معايير الصحافة المستقلة

انتقد سام آلاردايس مدرب منتخب إنجلترا السابق، الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم؛ بعدما كشف تحقيق مستقل بشأن مزاعم لصحيفة “ديلي تليغراف” أدت إلى إقالة آلاردايس من منصبه، وجود “معلومات تفتقر إلى الدقة” في التقرير الأصلي.

وأُقيل آلاردايس (63 عامًا) بعد 67 يومًا فقط من توليه منصبه؛ بعد تحقيق للصحيفة، زعمت فيه أن المدرب أسدى نصائح لصحفيين متخفين للالتفاف على القواعد المنظمة لملكية أطراف ثالثة لحقوق اللاعبين. ودعمت منظمة معايير الصحافة المستقلة الصحيفة، في 22 من إجمالي 25 نقطة، لكنها أيدت 3 شكاوى تقدم بها آلاردايس، مشيرة إلى ارتكاب 3 أخطاء رئيسية.

أحد هذه الأخطاء يتعلق بتعليق آلاردايس بشأن ملكية أطراف ثالثة لحقوق اللاعبين، والتي يعتقد مدرب إيفرتون السابق أنها كانت السبب في إقالته من جانب الاتحاد الإنجليزي.

وقال آلاردايس في بيان لوسائل إعلام بريطانية: “إذا التزم أعضاء الاتحاد الإنجليزي بكلمتهم (التي قالوا إنهم سيلتزمون بها) وانتظروا للتأكد من صحة أدلة الصحيفة، لتأكدوا من أن المزاعم الموجهة ضدي كانت خاطئة”.

“بالطبع كانت الادعاءات المتعلقة بحقوق العقود المملوكة لطرف ثالث التي ذكرها الاتحاد هي السبب في إقالتي”.

وأضاف: “كان من الواضح أن الأشخاص الذين كنت أتعامل معهم يفضلون التركيز على نقاء صورتهم أمام الجمهور أكثر من حرصهم على الوصول لحقيقة ما جرى”.

ودعت منظمة معايير الصحافة المستقلة إلى تصحيح ما ورد في التقرير، استنادًا إلى أن آلاردايس لم يوضح طريقة لاستفادة أي طرف ثالث، ولم يحث الصحفيين المتخفين على الإخلال بالقواعد المرعية، ولم يتفاوض لبيان إمكانية الالتفاف على القواعد.

ونأى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بنفسه عن التقرير، لكنه قال إن موقفه من آلاردايس لم يتغير.

ونقلت صحيفة “التايمز” عن مسؤول في الاتحاد قوله: “… يمكننا التأكيد أن موقف الاتحاد الإنجليزي من سام آلاردايس لم يتغير. قدّم حينها اعتذارًا عما ارتكبه من تصرفات، وتوصلنا لاتفاق متبادل كان في مصلحة الجانبين”.

وتولى آلاردايس تدريب كريستال بالاس وإيفرتون في الدوري الممتاز، بعد رحيله عن منتخب إنجلترا.