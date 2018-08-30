منع أحد أفضل حكام إنجلترا من إدارة المباريات بسبب تغريدة عنصرية

أشارت تقارير صحفية بريطانية، إلى أنه تم منع الحكم بوبي مادلي من إدارة مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب رسالة بثها على أحد حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنطوي على تمييز ضد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعلنت لجنة الحكام في وقت سابق من هذا الشهر أن مادلي لن يدير مباريات مجددًا بسبب “تغيير في ظروفه الشخصية”.

لكن كشفت صحيفة “صن” البريطانية أن السبب يرجع إلى نشر مادلي صورة لرجل من ذوي الاحتياجات الخاصة مع تعليق مهين بشأن التغلب عليه في أحد السباقات الرياضية بحكم إعاقته.

ونشر أحد المتابعين الصورة وأرسلها إلى مديري مادلي؛ ما أدى إلى إقالته ومنعه من إدارة المباريات في الدوري الممتاز.

ويجري الحكم البالغ من العمر 32 عامًا مفاوضات حاليًا بشأن الانتقال للنرويج لإدارة المباريات هناك؛ حيث يخطط للانتقال للعيش مع صديقته الاسكندنافية.

وقال تيري هوغه رئيس لجنة الحكام في الاتحاد النرويجي لمحطة تلفزيونية محلية، إن مادلي مستعد لإدارة مباريات في الدوري المحلي النرويجي للمحترفين.

ويُعد مادلي مِن بين أفضل الحكام في إنجلترا، وأحد حكام أوروبا البارزين إذ بات حكمًا دوليًا تابعًا للفيفا العام الماضي.