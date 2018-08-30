خطوة واحدة تفصله عن الحلم.. هل يحصل سون على “إعفاء” لإنقاذ مسيرته الاحترافية؟

يبتعد سون هيونج-مين بفوز واحد عن الحصول على ذهبية منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، والإعفاء من الخدمة العسكرية؛ لكن مهاجم كوريا الجنوبية يراقب ما يفعله ناديه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لو استطاع البقاء مستيقظًا.

ونام سون بالفعل خلال فوز توتنهام 3 – صفر على مانشستر يونايتد، يوم الاثنين، بعدما اضطر للعب لمدة 120 دقيقة في فوز كوريا 4-3 على أوزبكستان بعد وقت إضافي في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا.

وقال اللاعب البالغ عمره 26 عامًا “المباراة كانت متأخرة في التوقيت. كانت الساعة الثانية صباحًا هنا لذا كنت نائمًا؛ لكني شعرت بسعادة عندما شاهدت النتيجة.

“كنت سعيدًا جدًا وفخورًا بزملائي. أنا هنا لكني لا أزال أتابع فريقي. لذا أنا سعيد جدًا”.

وشارك سون في مباراة واحدة كبديل مع توتنهام قبل الانضمام إلى تشكيلة كوريا في الألعاب الآسيوية في وقت سابق من الشهر الجاري. ويحتل توتنهام المركز الثاني متأخرًا بفارق الأهداف عن ليفربول بعد فوزه في مبارياته الثلاث.

ولن يكون بوسع سون العودة إلى توتنهام قبل منتصف سبتمبر/ أيلول إذ سينضم لمنتخب كوريا الأول الأسبوع المقبل لمواجهة كوستاريكا وتشيلي وديًا، ويعلم أن عليه الانتظار لاستعادة مكانه في التشكيلة الأساسية للمدرب ماوريسيو بوكيتينو.

وقال “غبت عن ثلاثة من أربعة أسابيع والآن هناك عطلة المباريات الدولية قبل عودتي.

“أنا جاهز لذلك. حتى لو لم ألعب سأنتظر فرصتي. نحن فريق واحد ويجب أن أكون جاهزًا للعب”.

وأكد سون أنه سيكون في حالة جيدة لاستئناف الموسم المحلي.

وتقف اليابان عائقًا بين كوريا والميدالية الذهبية، وبينما حاول سون تجنب الحديث عن الإعفاء من الخدمة العسكرية شدد على أنه من المهم إنهاء البطولة بانتصار.

ويجب على كل الرجال القادرين في كوريا قضاء فترة 21 شهرًا في الخدمة العسكرية؛ لكنه يستطيع أن ينال الإعفاء إذا فاز بميدالية ذهبية في الألعاب الآسيوية أو أي ميدالية في الألعاب الأولمبية.

وقال سون بعد الفوز 3-1 على فيتنام والتأهل للنهائي، أمس الأربعاء “إنه النهائي. لا أستطيع قول أي شيء، لكنها مباراة مهمة جدًا. نحن هناك في النهائي للفوز، وليس فقط لمجرد الوصول للنهائي واللعب”.

وأضاف “كوريا تريد الفوز، وأعتقد أننا نستحق الانتصار. نحن أقوياء من الناحية البدنية والذهنية. نستطيع الفوز على أي فريق في النهائي”.