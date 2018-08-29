مارسيال يتراجع ويتجه لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن الفرنسي أنتوني مارسيال في طريقه لتوقيع عقد جديد لمدة خمس سنوات للبقاء مع مانشستر يونايتد، فيما يُعد تحوّلًا في قراره بالرحيل عن “أولد ترافورد”.

وذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية أن الجناح الفرنسي يعتقد أن بإمكانه إقناع جوزيه مورينيو بأهميته في الفريق، رغم الرغبة السابقة للمدير الفني البرتغالي برحيل اللاعب.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن اللاعب قد يوقع عقدًا بشروط جديدة لمدة أربعة أعوام، مع إمكانية التمديد لعام آخر مقابل نحو 130 ألف إسترليني أسبوعيًا.

وسيستمر عقد مارسيال حتى صيف عام 2020، ويمكن ليونايتد حينها التمديد له لمدة عام إضافي في حال تألقه على مدار السنوات الأربع.

ويأتي قرار النادي بتجديد عقد مارسيال نظرًا لضعف نشاط يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية، وعدم التعاقد مع مهاجمين جدد.

وانتقد مورينيو العودة المبكرة للدولي الفرنسي السابق من جولة الفريق الخارجية في الولايات المتحدة بعد ولادة ابنه، وأكد لاحقًا أن اللاعب تعرض للغرامة.

ولم يشارك الجناح البالغ عمره 22 عامًا إلا مرة واحدة هذا الموسم، وتم استبداله بعد ساعة من بداية المباراة التي خسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام برايتون في الدوري.

ولا يريد اللاعب الاستسلام رغم عودة ألكسيس سانشيز من الإصابة ومنافسته مع الثنائي الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد وجيسي لينغارد، فضلًا عن البلجيكي روميلو لوكاكو على المشاركة في الهجوم.

واعتمد مورينيو قليلًا على مارسيال الموسم الماضي، حيث دفع به مرتين فقط في آخر عشر مباريات الموسم الماضي، ما أبعده عن تشكيلة فرنسا الفائزة بكأس العالم في روسيا.