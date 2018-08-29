لماذا وجه كلاوديو برافو حارس نادي برشلونة السابق الشكر لريال مدريد؟

في لفتة طيبة، أعلن التشيلي كلاوديو برافو، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الحالي، وبرشلونة السابق، عن تلقيه رسالة دعم من إدارة ريال مدريد عقب تعرضه لإصابة في وتر إكيليس، قد تبعده عن فريقه، حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال برافو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يوم الأربعاء: “شكر كبير للغاية لريال مدريد على تلك اللفتة النبيلة، فعل كهذا يكون له تأثير كبير على كرة القدم”.

ونشر حارس البارسا السابق صورة من خطاب ريال مدريد له، الذي جاء فيه: “نيابة عن جميع العاملين في ريال مدريد، خاصة رئيسنا فلورنتينو بيريز، نريد أن نرسل إليك أطيب التمنيات بسرعة الشفاء”.

Muchas gracias al @realmadrid por tan noble gesto. Actos como este le hacen muy bien al fútbol. Un fuerte abrazo. pic.twitter.com/uUi1Mql3SN — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) August 28, 2018

وقضى برافو عامين ناجحين بين صفوف برشلونة، الغريم الأزلي للريال، في الفترة من 2014 إلى 2016 نجح خلالهما في إحراز 8 ألقاب دفعة واحدة بواقع لقبين للدوري ومثلهما لكأس الملك ولقب لكل من السوبر المحلي والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا.

ومنذ انتقاله للسيتيزنز فاز برافو بثلاثة ألقاب هي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس رابطة المحترفين والدرع الخيرية.