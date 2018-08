تقارير.. ريال مدريد يجدد اهتمامه بضم رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي

جدد نادي ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، اهتمامه بمهاجم مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ، قبل أيام من نهاية فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا.

لكن من المعروف أنه لا يُتوقع تقديم عروض قبل إغلاق نافذة الانتقالات في جميع أنحاء أوروبا، يوم الجمعة المقبل، لكن النادي الملكي يراقب عن كثب الجناح البالغ من العمر 23 عامًا.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن ريال مدريد سيرسل كشافين لمشاهدة مباراة إنجلترا وإسبانيا، في دوري رابطة الأمم الأوروبية (UEFA) على استاد ويمبلي في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل؛ لمتابعة اللاعب.

