تقارير.. ريال مدريد يجدد اهتمامه بضم رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي

جدد نادي ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، اهتمامه بمهاجم مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ، قبل أيام من نهاية فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا.

لكن من المعروف أنه لا يُتوقع تقديم عروض قبل إغلاق نافذة الانتقالات في جميع أنحاء أوروبا، يوم الجمعة المقبل، لكن النادي الملكي يراقب عن كثب الجناح البالغ من العمر 23 عامًا.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن ريال مدريد سيرسل كشافين لمشاهدة مباراة إنجلترا وإسبانيا، في دوري رابطة الأمم الأوروبية (UEFA) على استاد ويمبلي في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل؛ لمتابعة اللاعب.

Could Raheem Sterling be the next Galáctico? ????????@realmadrid have renewed their interest in the @ManCity forward, Sky Sports News understands. Full story: https://t.co/seAsiThMt2 pic.twitter.com/r9E48i9f1t — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 28, 2018

ويتبقى أقل من عامين في العقد الحالي للدولي الإنجليزي مع حامل لقب البريميرليغ، ولا يزال يتعين تحديد مستقبله مع النادي حيث توقفت مفاوضات تجديد عقده إلى ما بعد كأس العالم الأخيرة في روسيا، لكن لم تستأنف بعد.

ووقع كل من كيفين دي بروين وفرناندنيو وديفيد سيلفا ونيكولا أوتامندي عقودًا جديدة طويلة الأجل في الأشهر الأخيرة، بينما تعاقد بيب غوارديولا المدير الفني للفريق مع الجزائري رياض محرز في فترة الانتقالات الأخيرة.

وبلغ راتب دي بروين، الذي وقع عقده الجديد لمدة ست سنوات في يناير/كانون الثاني الماضي، 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو رقم يبلغ نحو ضعف ما يحصل عليه مهاجم ليفربول السابق البالغ راتبه 175 ألف إسترليني في الأسبوع.

وتألق سترلينغ الموسم الماضي وسجل 23 هدفًا في 46 مباراة، وساهم في فوز سيتي باللقب المحلي برصيد قياسي من النقاط بلغ 100 نقطة.