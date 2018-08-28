جيمي فاردي يُعلن اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب إنجلترا

قرر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الاعتزال دوليًا، دون أن يغلق الباب نهائيًا أمام عودته لحمل قميص منتخب إنجلترا في حال اضطر المدرب غاريث ساوثغيت لاستدعائه؛ بسبب إصابات بعض اللاعبين.

وجاء قرار فاردي، بعد حديثه مع مدرب منتخب إنجلترا ولفسح المجال للاعبين الشباب، وقال: “ساوثغيت يريد أن يجعل الفريق أكثر شبابًا، وظهر ذلك بشكل جيد في نهائيات كأس العالم، حيث بلغنا نصف النهائي”.

وأضاف مهاجم ليستر: “قلت لغاريث أنه من الأفضل أن أغادر حاليًا؛ لفسح المجال للشباب وإعطائهم فرصة لكسب الخبرة والتطور دوليًا”.

ولم يغلق مهاجم ليستر سيتي الباب نهائيًا أمام عودته للمنتخب الإنجليزي، لكن بشرط وحيد، أن يحتاجه المدرب ساوثغيت في حال غياب عدة مهاجمين بسبب الإصابة.

ولن يكون فاردي وحده الغائب عن الفترة الدولية القادمة، فمدافع تشيلسي غاري كاهيل قرر بدوره الابتعاد عن المنتخب الإنجليزي بشكل مؤقت.

وعانى كاهيل (32 عاما)، الذي شارك في 61 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، في حجز مكان في التشكيلة الاساسية للمدرب الجديد ماوريتسيو ساري هذا الموسم.

وقال كاهيل: “أعتقد أن الوقت حان الآن للتراجع خطوة إلى الخلف. إنها اللحظة المناسبة لفعل ذلك.

“أشعر بفخر كبير بما حققته من إنجازات عبر 60 مباراة دولية. ومما منحني الشرف الكبير أنني كنت أيضا قائدا لمنتخب إنجلترا في بعض المباريات”.

وأضاف: “لكن في الوقت نفسه وخلال مسيرتك الكروية فإنك لا تريد أبدا أن تغلق الباب بالكامل فأنا موجود ومتاح حتى لو دعت الحاجة لغير ذلك”.