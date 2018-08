“سيلفي” لوكاس مورا مع جماهير مانشستر يونايتد يثير الجدل (صور)

انتقدت جماهير مانشستر يونايتد عبر وسائل التواصل الاجتماعي التقاط بعض من جماهير النادي صور “سيلفي” مع البرازيلي لوكاس مورا الذي سجل هدفين في ثلاثية توتنهام هوتسبير في شباك ديفيد دي خيا في أولد ترافورد.

وسجل مورا هدفين ليقود توتنهام هوتسبير للفوز بثلاثية نظيفة على مانشستر يونايتد في عقر داره يوم الاثنين ويكشف المشاكل الدفاعية لفريق المدرب جوزيه مورينيو مرة أخرى.

وقدم توتنهام بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو عرضًا قويًا، وأحرز ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليترك يونايتد والبرتغالي مورينيو في أزمة كبيرة.

وخسر يونايتد مرتين في أول ثلاث مباريات في الدوري في الموسم الجديد واهتزت شباكه بستة أهداف في آخر مباراتين.

وعلى الرغم من خسارة يونايتد لثاني مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أول ثلاث مباريات للمرة الأولى منذ 26عامًا التزمت الجماهير المدرجات وشجعت البرتغالي مورينيو.

لكن عندما سار مورا نحو نفق اللاعبين المؤدي إلى غرفة خلع الملابس طلب بعض جماهير النادي التقاط صور معه، حيث التقط هذه الصور معهم.

لكن غالبية جماهير النادي العريق انتقدت هذا التصرف من الجماهير التي كانت حاضرة في الملعب، حيث قال أحدهم عبر تويتر “جماهير مانشستر يونايتد تلتقط صورًا شخصية مع لوكاس مورا بعد خسارة مهينة لفريقهم بثلاثية!”

وقال آخر مازحًا: “لقد دفن لوكاس مورا يونايتد ومورينيو، وجماهير النادي يلتقطون صورًا شخصية معه هاهاها”.

وعلق أحد المشاهدين بقوله: “بعض مشجعي يونايتد يختصرون بشكل مثالي كرة القدم في العصر الحديث، ويأخذون صورًا شخصية مع لوكاس مورا الذي لقَّن فريقهم درسًا في كرة القدم”.

Some united fans perfectly summing up modern day football. Taking selfies with Lucas Moura who’s just gave their team an absolute thumping.

