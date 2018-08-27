ردة فعل “غريبة” من مورينيو بعد خسارة مانشستر يونايتد أمام توتنهام (فيديو)

سخر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد من خسارة فريقه الكبيرة بثلاثة أهداف دون رد على ملعبه في أولد ترافورد أمام توتنهام هوتسبير بالتذكير بإنجازاته الشخصية.

ورد مورينيو بغرور خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة بشأن الخسارة على أحد الصحفيين قائلًا قبل أن يغادر مقر المؤتمر غاضبًا “هل تعلم كم كانت النتيجة؟ 3/صفر خسرنا بهذه النتيجة. لكن هذه النتيجة تعني 3 بطولات دوري إنجليزي حصلت عليها بمفردي، مقابل لقبين لبقية مدربي الدوري”.

ثم غادر المدير الفني البرتغالي قاعة المؤتمر غاضبًا دون أن يكمله مذكرًا الحضور بتاريخه وبطولاته وانجازاته سواء في الدوري الإنجليزي أو البرتغالي أو الإيطالي أوالإسباني.

وذهب مورينيو لجماهير يونايتد وأشار لهم بشعار النادي.

وتوج مورينيو البالغ عمره 55 عامًا بلقب البريميرليغ ثلاث مرات مع تشيلسي أعوام 2005 و2006 و2015 قبل أن يتولى تدريب مانشستر يونايتد ويتوج معه بالدوري الأوروبي في أول مواسمه.

وتلقى يوناتيد الخسارة في مباراتين بين أول ثلاث في الدوري الممتاز هذا الموسم ، حيث انتصر على ليستر سيتي ثم خسر أمام برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل الهزيمة الكبيرة أمام توتنهام.

وهذا الفوز الأول لتوتنهام على ملعب يونايتد منذ نحو 28 عامًا ليضع النادي اللندني نفسه في صدارة المسابقة بتسع نقاط إلى جوار ليفربول وتشيلسي وواتفورد من ثلاث مباريات.