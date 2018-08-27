توتنهام يصعق مانشستر يونايتد بثلاثية ويضاعف أزمة مورينيو (فيديو)

حقق فريق توتنهام، الإثنين، انتصاره الأول على مانشستر يونايتد في معقل الأخير “أولد ترافورد” في مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

وتغلب توتنهام على مضيفه مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة للمسابقة المحلية.

بذلك، ارتفع رصيد توتنهام إلى 9 نقاط في الوصافة بفارق الأهداف خلف ليفربول المتصدر، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي سنحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، فمع حلول الدقيقة 50 بادر توتنهام بإحراز هدف التقدم عن طريق هاري كين.

وفي الوقت الذي بحث فيه مانشستر يونايتد عن التعادل، أضاف البرازيلي لوكاس مورا الهدفين الثاني والثالث لتوتنهام في الدقيقتين 52 و84.

وفشلت جميع محاولات مانشستر يونايتد في إحراز هدف حفظ ماء الوجه، ليخرج توتنهام فائزًا بالثلاث نقاط.

وبذلك تعقد موقف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد إذ بات بواجه خطر الإقالة.

شاهد الأهداف هنا