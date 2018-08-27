أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.. 3/0 للسبيرز (فيديو)

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.. 3/0 للسبيرز (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: إرم نيوز

تقدم المهاجم الإنجليزي هاري كين لفريقه توتنهام على مضيفه مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو المركز التاسع برصيد 3 نقاط، بينما حصد توتنهام بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو 6 نقاط، والعلامة الكاملة في أول جولتين.

ومع تصاعد المطالبات برحيل مورينيو عن قيادة مانشستر، تبدو مواجهة توتنهام مثيرة لمخاوف المدرب البرتغالي حول رحيله في الموسم الحالي بسبب تراجع النتائج.

وضاعف لوكاس مورا النتيجة لتوتنهام.

وعزز مورا التقدم بهدف ثالث.

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