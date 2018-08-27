أهداف مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام.. 3/0 للسبيرز (فيديو)

تقدم المهاجم الإنجليزي هاري كين لفريقه توتنهام على مضيفه مانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريقين بالجولة الثالثة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو المركز التاسع برصيد 3 نقاط، بينما حصد توتنهام بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو 6 نقاط، والعلامة الكاملة في أول جولتين.

ومع تصاعد المطالبات برحيل مورينيو عن قيادة مانشستر، تبدو مواجهة توتنهام مثيرة لمخاوف المدرب البرتغالي حول رحيله في الموسم الحالي بسبب تراجع النتائج.

وضاعف لوكاس مورا النتيجة لتوتنهام.

وعزز مورا التقدم بهدف ثالث.

د50 | مانشستر يونايتد 0 × 1 توتنهام | هدف اول توتنهام هاري كين بـ الرأس HD @if24hd pic.twitter.com/ECten21nRI — ???? (@GGFF5505) August 27, 2018

د52 | مانشستر يونايتد 0 × 2 توتنهام | هدف الثاني توتنهام لوكاس مورا HD @if24hd pic.twitter.com/cG28cNuFBj — ???? (@GGFF5505) August 27, 2018