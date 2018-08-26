مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل.. هل تقود خلطة ماوريسيو ساري البلوز لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي؟

حصد تشيلسي فوزًا صعبًا من أنياب مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2/1، في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي بعد مباراة تكتيكية مثيرة جمعت بين الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي والإسباني رافائيل بنيتيز مدرب نيوكاسل.

وأثار فوز تشيلسي على نيوكاسل في عقر داره تفاؤل مشجعي البلوز خاصة أن هذا الفوز لم يتحقق منذ 7 أعوام كاملة وبالتحديد حين فاز تشيلسي 3/0 العام 2011 بالدوري.

وأصبح الجميع في تشيلسي يتطلعون لاستعادة لقب الدوري مع المدرب ساري وهو ما تستعرضه “إرم نيوز” في التقرير التالي:

الاختبار الصعب

عانى تشيلسي من اختبار صعب في مواجهة أمام نيوكاسل العنيد خاصة أن البلوز لم يفز على ملعب المنافس منذ العام 2011.

ووجد تشيلسي صعوبة كبيرة في مواجهة نيوكاسل ومدربه الإسباني رافائيل بنيتيز الذي اتبع طريقة دفاعية لإيقاف خطورة البلوز خاصة الموهوب إدين هازارد الذي تعرض لرقابة صارمة.

وعانى تشيلسي بالفعل من أجل الوصول إلى مرمى نيوكاسل وهو ما حدث في النهاية وتحقق بمساعدة النيران الصديقة بجانب ضربة الجزاء التي حصل عليها ماركوس ألونسو.

دور ماركوس ألونسو

نجح ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي في تطوير الأداء الهجومي للبلوز وخاصة الأطراف والجميع يشاهد حالة التألق التي يعيشها الظهيران ماركوس ألونسو عبر الجبهة اليسرى وأيضًا سيزار أزابيلكويتا الظهير الأيمن.

وفي مباراة نيوكاسل لعب ماركوس ألونسو دور البطولة في الانتصار بعدما ساهم بشكل مباشر في الهدفين وتألق بصورة لافتة في حصد الفوز وهو ما جعل اللاعب الإسباني أحد أفضل اللاعبين في البطولة.

صفقة جورجينهو

ظهر تطور تشيلسي من خلال تألق لاعب الوسط الوافد حديثًا إلى معقل البلوز النجم جورجينهو الذي يمنح السيطرة للبلوز ويساهم في تطوير بناء الهجمات بصورة مختلفة.

واستطاع جورجينهو أن يساهم في علاج جانب مهم في مسألة صناعة وتدوير الكرة في صفوف البلوز مع تراجع أداء الإسباني سيسك فابريغاس وهو الأمر الذي لمسه جمهور تشيلسي في مباريات الموسم الحالي وخاصة لقاء نيوكاسل فالفريق حاصر دفاعات كتيبة بنيتيز.

تأقلم سريع

ما يثير تفاؤل جمهور تشيلسي التأقلم السريع الذي يقدمه المدرب ماوريسيو ساري مع أجواء الكرة الإنجليزية رغم أنه لم يدرب خارج إيطاليا قبل تجربته مع البلوز.

ونجح ساري في إضفاء بصمته سريعًا على لاعبي تشيلسي وأصبح لديه تفاهم واضح مع أدائهم الهجومي تحديدًا، وهو ما أكده محمد المحمودي المذيع بقناة “أون سبورت” والمتابع للكرة الإيطالية لشبكة “إرم نيوز” أن ساري مدرب قدير وله فلسفة مميزة.