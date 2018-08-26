ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز تشيلسي على نيوكاسل (صورة)

نجا تشيلسي من فخ نيوكاسل يونايتد وحقق عليه فوزًا صعبًا ومتأخرًا بنتيجة 2/1، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، افتتح البلجيكي إدين هازارد التسجيل لتشيلسي من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

لكن خوسي لويس سامارتين ماتو تعادل لنيوكاسل في الدقيقة 83، قبل أن يتقدم تشيلسي مجددًا بهدف من النيران الصديقة سجله دي أندري يدلين في مرمى فريقه نيوكاسل.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 9 نقاط في الصدارة مع ليفربول وواتفورد.

في حين يأتي مانشستر سيتي، حامل لقب الموسم الماضي، في المركز الرابع وفي جعبته 7 نقاط، وكذلك 7 نقاط لبورنموث.

وتختتم منافسات الجولة الثالثة بمباراة القمة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام الإثنين، على ملعب أولد ترافورد.