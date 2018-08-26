تشيلسي ينتزع فوزًا قاتلًا على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو)

انتزع تشيلسي فوزًا قاتلًا على مضيفه نيوكاسل، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما فشل لاعبو الفريقين في زيارة الشباك.

لكن الشوط الثاني كان مثيرًا للغاية، بعد أن منح حكم المباراة، بول تيرني ركلة جزاء لتشيلسي، ونجح النجم البلجيكي إدين هازارد في تحويلها إلى هدف في الدقيقة 76.

وأدرك نيوكاسل التعادل في الدقيقة 83، عبر ضربة رأس من لاعبه خوسي لويس سامارتين ماتو الذي استغل كرة عرضية من دي أندري يدلين.

لكن تشيلسي نجح في التقدم مجددًا وهذه المرة عبر دي أندري يدلين لاعب نيوكاسل الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 87، لينتزع تشيلسي 3 نقاط ثمينة.

ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 9 نقاط في الصدارة مع منافسه ليفربول الذي تغلب 1/0 على برايتون أمس السبت.

ولحساب الجولة ذاتها حقق فولهام فوزًا مثيرًا على بيرنلي بنتيجة 4/2.

وحقق فولهام أول 3 نقاط ليحتل المركز الثاني عشر، مقابل نقطة وحيدة لبيرنلي في المركز الثامن عشر.