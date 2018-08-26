بعد فشل ضم إيفان راكيتيتش.. باريس سان جيرمان يتجه للاعب وسط توتنهام

يسعى نادي باريس سان جيرمان، للتعاقد مع الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي.

ووفقًا لصحيفة “صن” فإن النادي الفرنسي يريد ضم إيركسن بعد الفشل في إقناع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة بالانضمام إليه.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان على استعداد لدفع مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني لإقناع إدارة توتنهام بالتخلي عن إيركسن.

ولن تكون مهمة باريس سان جيرمان سهلة، خاصة أن إيركسن عنصر أساسي في تشكيلة مدرب توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، كما أن دانييل ليفي رئيس توتنهام يعارض بيع أي من لاعبيه.

ويبلغ إيركسن من العمر 26 عامًا، وباقٍ عامين على نهاية عقده مع السبيرز، علمًا أنه انضم للفريق العام 2013 قادمًا من أياكس الهولندي.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان يريد أيضًا التعاقد مع داني روز، الظهير الأيسر لتوتنهام، بعد أن فشل في التعاقد مع البرازيلي فيلبي لويس من أتلتيكو مدريد.