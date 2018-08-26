كسر في الجمجمة يُبعد مايكل كين مدافع إيفرتون عن الملاعب

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي أن مدافعه مايكل كين سيبتعد لمدة أربعة أسابيع عقب تعرّضه لكسر بسيط في الجمجمة خلال التعادل 2-2 مع بورنموث أمس السبت.

وتعرّض قلب الدفاع كين لإصابة خلال اصطدام بالرؤوس مع زميله إدريسا جاي بعد أن قفز الاثنان لإبعاد الكرة قبل نهاية اللقاء، وتم وضع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا على جهاز تنفس في الملعب قبل أن يتم نقله للمستشفى.

وقال كين لاعب منتخب إنجلترا لموقع النادي: “أنا على ما يرام لكنني أصبت بكسر بسيط في الجمجمة وسيلتئم ذاتيًا، وهو ما يعني ضرورة ألا أتعرض لأي التحامات بالرأس لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع”.

وذكر إيفرتون أن كين لم يتعرّض لأي مضاعفات أخرى.

وأضاف اللاعب: “سأعود للعب مع الفريق في أقرب وقت ممكن وحسب استطاعتي، أريد أن أوجه الشكر وتحية كبيرة للطاقم الطبي لإيفرتون وبورنموث وكافة العاملين في المستشفى على العلاج والرعاية المميزين”.

وكان كين قد سجل قبلها هدف إيفرتون الثاني في المباراة عقب هدف السبق الذي سجله ثيو والكوت، وقاتل بورنموث بعدها وسجل هدفين في الشوط الثاني عبر جوشوا كينج وناثان آكي لينال نقطة على استاد فيتاليتي.