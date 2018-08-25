ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح على برايتون (صورة)

نجح محمد صلاح في قيادة ناديه ليفربول لتحقيق فوز صعب وثمين على ضيفه برايتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستغل محمد صلاح تمريرة من البرازيلي روبيرت فيرمينو ليودع الكرة الشباك في الدقيقة 23.

وهذا الهدف الثاني لمحمد صلاح في ثالث مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، بعد أن سجل هدفًا في الفوز 4/0 على ويستهام في الجولة الأولى.

ورغم أن محمد صلاح صنع هدفًا وتسبب في ركلة جزاء لكنه لم ينجح في زيارة الشباك، في فوز ليفربول 2/0 على كريستال بالاس في الجولة الثانية.

وفشل المهاجم السنغالي ساديو ماني في زيارة الشباك، كما فشل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي في التسجيل في مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون.

ويملك كل من ساديو ماني وسيرجيو أغويرو وريتشاردليسون دي أندرادي لاعب إيفرتون 3 أهداف.

في حين يملك محمد صلاح هدفين، وهو نفس رصيد كاليوم ويلسون، وبول بوغبا، وبيدرو رودريغيز، وروبرتو بيرييرا، وماركو آرناوتوفيتش، وثيو والكوت.