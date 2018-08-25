نطحة زيدان تتكرر من جديد في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

تكررت نطحة زين الدين زيدان للإيطالي ماركو مارتيراتزي في نهائي كأس العالم 2006، وهذه الكرّة في مباراة متواضعة في الدوري الإنجليزي الممتاز انتهت بالتعادل السلبي بين هدرسفيلد تاون والوافد الجديد كارديف سيتي.

وارتكب جوناثان هوغ قائد هدرسفيلد خطأ فادحًا بتوجيهه نطحة إلى هاري آرتر لاعب كارديف سيتي في الدقيقة 63 ليطرده الحكم مباشرة.

وارتكب زيدان قائد منتخب فرنسا حينها نفس الحركة عندما تعرض لسب من المدافع الإيطالي لكن نطحته كانت في صدر ماتيراتزي وليس بالرأس.

واستغل كارديف الزيادة العددية في صفوفه للسيطرة على 27 دقيقة متبقية من المباراة، لكنه لم يجد طريقة للوصول إلى مرمى غوناس لوسل، الحارس البديل لهدرسفيلد الذي شارك مبكرًا بعد إصابة بن هيمر.