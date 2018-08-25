لماذا استبعد أوناي إيمري لاعبه مسعود أوزيل من مباراة آرسنال وويستهام؟

غاب النجم الألماني مسعود أوزيل عن مباراة فريقه آرسنال أمام ويستهام، الذي شهد الفوز الأول للفريق 3/1، بعد خسارة المبارتين الأوليين أمام مانشستر سيتي وتشيلسي.

وأكد المدرب الإسباني أوناي إيمري بعد المباراة، أن غياب النجم الألماني جاء بسبب المرض، لكن مصادر إعلامية أكدت عكس ذلك.

وحسب الصحفي جواو كاستيلو برونكو، فغياب أوزيل جاء بعد مشادة كلامية مع المدرب الإسباني أوناي إيمري في التدريب الأخير للفريق قبل المباراة.

وأكد الصحفي أن إيمري قرر وضع النجم الألماني على دكة البدلاء خلال المباراة، بعد مستواه السيئ في بداية الموسم، وهو ما أدى إلى غضب مسعود أوزيل الذي خرج من التدريب وهو يصرخ.

ورغم أن المدرب أوناي إيري أكد بعد المباراة أنه مريض وقال: “الأمس كان مريضًا وقررنا برفقة الأطباء معه ألا يلعب اليوم”

وأضاف مثيرًا بعض الشكوك: “نعم اليوم هو هنا مع الفريق لأنه في حالة جيدة، لكنه ليس معنا في الملعب لأنه كان مريضًا أمس”.

وحسب الصحافة البريطانية فعدة مصادر من داخل الفريق أكدت سوء التفاهم بين أوزيل وأوناي إيمري.