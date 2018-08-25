شاهد هدف محمد صلاح ضد برايتون (فيديو)

سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول لنادي ليفربول في المباراة التي تجمعه مع برايتون، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخطف لاعبو ليفربول الكرة من لاعبي برايتون ليمررها البرازيلي روبيرت فيرمينو إلى محمد صلاح ليسددها مباشرة إلى المرمى ويعلن تقدم ليفربول في الدقيقة 23.

ويسعى ليفربول للفوز الثالث على التوالي والصعود لصدارة الترتيب مستغلًا تعادل مانشستر سيتي اليوم الأحد.

وفاز ليفربول 4/0 و2/0 في الجولتين الأولى والثانية، وسجل فيهما محمد صلاح هدفًا واحدًا.