ولفرهامبتون يجبر مانشستر سيتي على التعادل (شاهد أهداف المباراة)

عدّل مانشستر سيتي تأخره ليتعادل 1-1 أمام ولفرهامبتون واندرارز الوافد الجديد على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي شكل اختبارًا صعبًا لحامل اللقب، اليوم السبت.

ولم يظهر بطل دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي أي لمحة تدل على وجود عقدة نقص لديه، بعد أن وضع المدافع ويلي بولي الفريق في المقدمة من ضربة رأس مثيرة للجدل من الوضع طائرًا في الدقيقة 57، لتُظهر الإعادات التلفزيونية أنه ربما يكون في وضع تسلل وأن الكرة اصطدمت بذراعه.

وأدرك سيتي، الذي سيطر بصعوبة على مجريات اللعب، لكنه كان مهددًا من خلال الهجمات المرتدة الجريئة لولفرهامبتون، التعادل بواسطة ضربة رأس من إيمريك لابورتي إثر ركلة حرة نفذها ايلكاي جندوجان. وهذا أول هدف للابورتي مع النادي.

الدوري الإنجليزي | ولفرهامبتون 1 × 1 مانشستر سيتي | هدف التعادل لـ السيتي HD

حسابي الأساسي @i7S8R pic.twitter.com/fTx75Jelua — صـقـر أهداف (@S8R_HD94) August 25, 2018

وسدد سيتي، الذي جمع سبع نقاط من ثلاث مباريات، في القائم مرتين في الشوط الأول عن طريق سيرجيو اجويرو ورحيم سترلينج، قبل أن يسجل راؤول خيمنيز بعدها لصالح ولفرهامبتون ليشير الحكم إلى تسلل. وسدد اجويرو في العارضة من ركلة حرة في الثواني الأخيرة.