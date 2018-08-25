هل يمهد للرحيل؟.. توتنهام يفشل بتجديد عقد إيريكسون

ذكرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية أن إدارة توتنهام وصلت لطريق مسدود في مفاوضات تجديد عقد نجم الوسط الدولي الدنماركي كريستيان إيركسون والتي استمرت طيلة 6 أشهر.

ويرغب توتنهام بتمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 26 سنة رغم كون عقده الحالي ينتهي في حزيران / يونيو 2020 وذلك لكون فرق كبرى ترغب بضمه كبرشلونة، وريال مدريد، واللذين حاولا ذلك هذا الصيف، واصطدما بالمطلب المالي البالغ حوالي 200 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة فالنجم الدانماركي يرغب بنفس الراتب الذي يتقاضاه المهاجم هاري كين والحارس هوغو لوريس والبالغ 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وهو ما ترفضه إدارة توتنهام.

وشارك إيركسون في 86 لقاءً دوليًا برفقة منتخب الدانمارك، وكان ضمن لائحة منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة في روسيا حيث لعب 4 لقاءات وغادر من دور ثمن النهائي.

ودفع توتنهام 11 مليون جنيه إسترليني لأياكس أمستردام الهولندي في صيف 2013 لضم اللاعب، ويرغب بتمديد عقده لإبعاد الفرق الراغبة في التعاقد معه أو بيعه بمبلغ كبير.

وتعرف إدارة توتنهام أن ثمن اللاعب سيقل في الصيف المقبل في حال عدم تمديد عقده، ولن تستطيع المطالبة بمبلغ كبير للتخلي عنه.

إلى ذلك، يواجه الحارس هوغو لوريس قائد منتخب فرنسا وفريق توتنهام عدة عقوبات بعد اعتقاله يقود سيارته في حالة سكر بعد سهرة برفقة أصدقائه.

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية فالحارس الذي حمل كأس العالم برفقة فرنسا مهدد بغرامة كبيرة من فريقه توتنهام تبلغ حوالي 240 ألف جنيه إسترليني، كما أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قد يسحب منه شارة القيادة ولو مؤقتًا.

واعتذر الحارس الفرنسي المعروف بهدوئه، والمحبوب من طرف زملائه في توتنهام ومنتخب فرنسا، والجماهير، حيث كتب:”أريد أن أقدم اعتذاري لعائلتي، وللفريق، ولزملائي، وللمدرّب، ولكل الجماهير.”

وأضاف هوغو لوريس:”القيادة في حالة سكر غير مقبولة، وأتحمل كامل المسؤولية، وليس هذا هو النموذج الذي أرغب بتقديمه للآخرين.”

وكان لوريس في سهرة برفقة بعض أصدقائه، ومن بينهم صديقه في منتخب فرنسا المدافع لوران كوتشيليني لاعب آرسنال الذي غاب عن كأس العالم في روسيا بسبب الإصابة، ومهاجم تشيلسي أوليفييه جيرو الذي توج برفقته بكأس العالم.

ويواجه توتنهام الإثنين فريق مانشستر يونايتد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز بأولد ترافورد.