هل يفك توتنهام عقدة أولد ترافورد أمام مانشستر يونايتد؟

خسر توتنهام هوتسبير آخر أربع مباريات أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ لكن مدربه ماوريسيو بوكيتينو لا يرى سببًا يحول دون فوز فريقه على مضيفه، يوم الاثنين المقبل، بعد نجاحه في إنهاء نحو 28 عامًا من دون انتصارات على ملعب تشيلسي الموسم الماضي.

وحوّل توتنهام تأخره بهدف إلى فوز رائع 3-1 على ملعب جاره تشيلسي في أبريل/ نيسان الماضي. ويأمل المدرب الأرجنتيني في استغلال لاعبيه لهذه التجربة أمام يونايتد.

وقال بوكيتينو للصحافيين “مباراتنا أمام تشيلسي الموسم الماضي كانت مثالًا جيدًا.

“بعد 27 عامًا وثمانية أشهر فزنا علي تشيلسي في ملعبه. دائمًا نحتاج للثقة في قدراتنا، وأثق بالطبع في قدرة توتنهام على الفوز”.

وأضاف “نعمل بجدية ونحاول أن نكون متماسكين. بالطبع بعد أربع سنوات من العمل يمكن تطوير الكثير من الأمور التي نحتاج لتطويرها مثل الفوز على بعض الأندية خارج ملعبنا مثل مانشستر يونايتد”.

وبعد أن أظهر جوزيه مورينيو عدم رضاه عن نشاط الفريق في سوق الانتقالات خسر يونايتد 3-2 خارج ملعبه أمام برايتون اند هوف ألبيون، يوم الأحد الماضي.

وستزيد الخسارة أمام توتنهام الضغوط على المدرب البرتغالي؛ لكن بوكيتينو قال إن كل مدرب يواجه تلك الضغوط نفسها كل أسبوع.

وأضاف “هل يعتقد أحد أنني لا أمر بالموقف نفسه؟ المدربون يواجهون ضغوطًا كل أسبوع.

“بالطبع تختلف الظروف على مدار العام. لكنك تواجه ضغوطًا في كل مباراة. تزيد هذه الضغوط في حالة الخسارة أو الأداء بشكل لا تتوقعه”.

وإذا نجح توتنهام في الفوز على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد؛ فستكون المرة الأولى التي يفوز فيها بأول ثلاث مباريات في الدوري منذ موسم 2009-2010 تحت قيادة المدرب هاري ريدناب.