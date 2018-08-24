مشكلة تعترض غاريث ساوثغيت قبل مباراة إنجلترا وإسبانيا في كأس الأمم

يواجه غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي مشكلة كبيرة قبل انطلاق مشاركة المنتخب في كأس الأمم الأوروبية، والتي يبدأ مشاركته فيها بمواجهة إسبانيا، يوم 8 سبتمبر القادم في ويمبلي برسم المجموعة الرابعة والتي تضم أيضًا كرواتيا.

ويعرف عدد كبير من اللاعبين الدوليين الإنجليز الذين شاركوا في كأس العالم في روسيا 2018 واحتلوا المركز الرابع بداية صعبة؛ وهو ما يفرض على المدرب اختيار عناصر جديدة.

وقد يسبب الأمر خيبة أمل للجماهير الإنجليزية التي ترغب في رؤية لاعبيها المتألقين في كأس العالم الأخيرة لأول مرة في ويمبلي بعد كأس العالم، لكن المدرب ساوثغيت مطالب بالبحث عن حلول قبل المواجهة القوية.

ومن ضمن لائحة 23 لاعبًا الذين شاركوا في كأس العالم الأخيرة 6 لاعبين لم يلعبوا دقيقة واحدة مع فريقهم، وهم: داني روس والحارس نيك بوبي وداني ويلبيك وغاري كاهيل وفيل جونز وفابيان ديلف.

كما شارك جيسي لينغارد في الشوط الثاني من مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام برايتون وروبين لوفتوس تشيك 22 دقيقة رفقة تشيلسي.

وتلقى الحارس المتألق في كأس العالم جاك بوتلاند 9 أهداف في 4 مباريات رفقة ستوك سيتي في دوري الدرجة الأولى، كما أن البرتغالي جوزيه مورينيو لم يمنح فرصًا كبيرة للمهاجم ماركوس راشفورد.

ويستطيع غاريث ساوثغيت الاعتماد على بعض اللاعبين الذين وضعهم في اللائحة الاحتياطية أو غابوا بسبب الإصابة كمدافع ليفربول جو غوميز الذي شارك رفقة فريقه في مباراتين وزميله في الفريق أدام لالانا الذي بدوره يبقى بديلًا جيدًا في فريقه وشارك في المباراتين.

كما يمكن لمدرب منتخب إنجلترا دعوة بعض اللاعبين كروس باركلي الذي شارك رفقة تشيلسي كبديل في المباراتين والشاب أرون فان بيساكا الذي يلعب أساسيًا رفقة كريستال بالاس.

وقد تشهد لائحة إنجلترا لمواجهة إسبانيا العديد من الوجوه الجديدة؛ لتعويض اللاعبين غير الجاهزين وفق المبدأ الذي فرضه المدرب ساوثغيت، والذي يعتمد على مشاركة لاعبيه رفقة فرقهم وليس أسمائهم.