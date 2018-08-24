طعن أحد جماهير بيرنلي قبل الخسارة أمام أولمبياكوس في الدوري الأوروبي

قال نادي بيرنلي الإنجليزي إن أحد جماهيره طُعن وأُصيب 4 أشخاص في مواجهات قبل الهزيمة 1/3 أمام أولمبياكوس في أثينا في تصفيات الدوري الأوروبي، أمس الخميس.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أنه تم إلقاء القبض على 23 مشجعًا لبيرنلي بسبب الشغب. وقال النادي إن أغلب المشجعين الذين سافروا خلف الفريق والبالغ عددهم 900 شخص “تصرفوا بحكمة”.

وأضاف النادي “للأسف أصيب 5 من المشجعين من بينهم شخص تعرض لطعنة في الساق، وتلقى العلاج بالاستاد.

“جميع المصابين سافروا بشكل مستقل بعيدًا عن الرحلة التي نظمها النادي”.

وهذه هي الهزيمة الأولى لبيرنلي في البطولة هذا الموسم.