ياري مينا وآندريه غوميز يغيبان عن إيفرتون 3 أسابيع

قال ماركو سيلفا مدرب إيفرتون، الخميس، إن الوافدين الجديدين ياري مينا وآندريه غوميز لن يشاركا مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل فترة التوقف الدولية الشهر المقبل.

وتعاقد إيفرتون مع ثنائي برشلونة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، لكن سيلفا أكد أن اللاعبين يعانيان من إصابات طفيفة.

وقال المدرب للصحفيين قبل مواجهة بورنموث، السبت، في الدوري: “يبدو أنهما سيبدآن العمل معنا بعد نهاية فترة التوقف الدولية.

“سنراجع حالتهما الأسبوع المقبل بعدها سنقيّم الأمر ويمكن حينها تقييم الموقف بشكل مختلف، لكن من الممكن أن يصبحا معنا بعد فترة التوقف”.

وحصد إيفرتون 4 نقاط في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، لكن سيلفا يسعى لمزيد من المنافسة بين اللاعبين لمواصلة البداية الجيدة.

وربما يشارك لوكا دين لاعب الوسط الفرنسي، الذي انضم من برشلونة في عقد مدته 5 سنوات، بدلًا من مواطنه مورغان شنايدرلين في التشكيلة الأساسية، في حين قد يشارك البرازيلي برنار الوافد الجديد أيضًا لأول مرة مع فريقه أمام بورنموث.

وقال سيلفا: “من المهم للجميع أن يحتفظ بجاهزيته كاملة للمشاركة في أي وقت. نعمل من أجل وصول كافة اللاعبين إلى ذات المستوى؛ لأن ظهورهم بقوة يزيد من قوة الفريق ككل”.

“لوكا يعمل معنا لكنه يعاني من مشكلة بسيطة، لكن كل شيء على ما يرام الآن. برنار تتحسن حالته ويؤدي بشكل جيد وسأتخذ قراري غدًا”.