ماوريسيو ساري يؤخر موعد تدريبات تشيلسي لإسعاد أطفال لاعبيه

منح ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي العائلة أولوية بالنسبة للاعبيه، حيث واصل محاولاته الذكية للحصول على رضا لاعبيه بتأخير موعد التدريب الصباحي حتى يستمتع لاعبو تشيلسي مع أطفالهم قبل التدريبات.

ووفقًا لصحيفة “صن” البريطانية قرّر المدير الفني الإيطالي، الذي تولّى المسؤولية خلفًا لمواطنه أنطونيو كونتي الصيف الحالي، تأخير بعض تدريبات الفريق للسماح للاعبين بقضاء بعض الوقت مع أسرهم.

وسرعان ما أصبح ساري شخصية محبوبة في تشيلسي بعد النظام الصارم الذي كان يفرضه كونتي على النادي خلال العامين الماضيين.

إذ يبدو المدير الفني السابق لنابولي متعاطفًا مع لاعبيه الجدد وحياتهم بعيدًا عن الملاعب، وكل ما يتعلق بعائلاتهم.

وسبق وعمل ساري مصرفيًا حتى تولّى أول وظيفة فنية له وهو في الـ 40 من عمره، لذلك فإنه يدرك أن الحياة أكبر من كرة القدم.

ويبدو أن نظام ساري المريح أحدث الفارق في ستامفورد بريدج بعد بداية مثالية للموسم في الدوري الممتاز بتحقيق فوزين متتاليين على هدرسفيلد وآرسنال.

وسيواجه الفريق اللندني اختبارًا صعبًا ضد نيوكاسل في ملعب سانت جيمس بارك قبل استضافة بورنموث في ستامفورد بريديج بعدها بأسبوع.