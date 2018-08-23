مانشستر سيتي يجد حلًا مؤقتًا لأزمة حراسة المرمى

استعاد مانشستر سيتي حارسه الشاب أريانيتش موريتش البالغ 19 سنة من فريق بريدا الهولندي، بعد فترة قصيرة من إعارته، رغم كون الحارس الذي ينحدر من الجبل الأسود والمولود في سويسرا شارك رفقة فريقه في لقاءات الدوري الهولندي الممتاز.

واستفاد مانشستر سيتي من اتفاقية الشراكة التي تربطه مع الفريق الهولندي لإلغاء عقد الإعارة بطريقة ودية، بعدما أصبح دون حارس ثالث؛ إثر إصابة الحارس التشيلي المخضرم كلاوديو برافو.

وتخلص مانشستر سيتي من حارسين في الصيف، هما: الدولي الإنجليزي الشاب جو هارت والإنجليزي أنغوس غون، وفي غياب برافو لا يتوفر الفريق سوى على الحارس الشاب دانييل غريمشاو (20 سنة) كبديل للحارس البرازيلي إديرسون مورايس.

وأكد رئيس بريدا الهولندي، أن اتفاقية الشراكة بين فريقه ومانشستر سيتي تجعله يستجيب لطلب الفريق بإلغاء عقد إعارة الحارس موريتش، متمنيًا أن يساعد الفريق الإنجليزي في إيجاد بديل لأزمة حراسة المرمى في الفريق، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وتحدثت تقارير إعلامية إسبانية وبريطانية، عن رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع حارس جديد في الفترة القادمة؛ لتعويض غياب كلاوديو برافو، وكان يضع الهولندي ياسبر سيليسن حارس برشلونة الثاني هدفًا في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.