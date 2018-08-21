مانشستر سيتي يدرس التعاقد مع حارس نادي برشلونة

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تقديم عرض لضم الهولندي ياسبر سيليسين حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني؛ لتدعيم صفوف فريقه الكروي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لتقارير إنجليزية، فإن “المان سيتي” يدرس التعاقد مع الحارس الثاني في فريق برشلونة؛ من أجل تدعيم صفوفه بعد إصابة حارسه الثاني التشيلي كلاوديو برافو الذي سيغيب حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الإنجليزي لايمتلك حاليًا في صفوفه سوى الحارس البرازيلي إيدرسون والحارس الشاب دانيال غريسمو، بعد أن ترك الفريق في الانتقالات الصيفية الماضية الثنائي جو هارت وأنغوس غون.

وسيليسين (29 عامًا)، انضم لبرشلونة في 2016 قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، ويعاني بشكل كبير من جلوسه على دكة البدلاء للألماني تير شتيغين.